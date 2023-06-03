Минобороны потеряет поставщиков, если Министерство финансов не опомнится, — Дана Яровая

Государственная аудиторская служба допустила роковую ошибку во время аудита Министерства обороны Украины. Аудиторы назвали государственным ущербом цифры, которые на самом деле являются прибылью поставщиков Министерства, уплачивающих за это налоги.

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Об этом сообщила член "Общественного антикоррупционного совета" при Министерстве обороны и председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая на своей странице в Facebook.

По ее словам, ситуация чревата серьезными последствиями, в частности, потерей предприятий-поставщиков, что скажется на обеспечении армии и угрожает эффективности и боевой готовности ВСУ.

“Из моих личных источников мне стало известно, что Государственной службой аудита, подчиненной непосредственно Министерству финансов Украины, был проведен аудит Минобороны. В калькуляции поставщиков, где они отмечали свою прибыль, аудиторы увидели нанесенный государству ущерб. Даже не превышение установленного государством уровня прибыли, а вся прибыль была указана убыточной", — рассказала Дана Яровая.

Волонтер отмечает, что в результате таких действий Министерства финансов и Государственной аудиторской службы Украина действительно может получить "голую, голодную армию", которой не будет из чего и чем стрелять.

Кроме того, Государственная аудиторская служба сделала предписание установить виновных и провести претензионно-исковую работу с поставщиками с целью возврата средств государству. Это противоречит гарантированным Конституцией принципам ведения какой-либо предпринимательской деятельности. Это противоречит Хозяйственному кодексу Украины, где черным по белому написано, что целью ведения любой хозяйственной деятельности является получение прибыли. Именно на прибыль субъект хозяйственной деятельности платит налоги. Именно за отсутствие прибыли возит лицом по асфальту всех субъектов предпринимательской деятельности Государственная налоговая служба Украины.

С таким подходом к снаряду мы можем выстроить самую прозрачную в мире систему государственных закупок, но снова получим то же самое. Ни один из поставщиков не будет работать с Министерством обороны", — член Общественного антикоррупционного органа при Минобороны.