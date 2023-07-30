Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического решения" по войне в Украине: ему резко ответили

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что война России против Украины затянулась, как и контрнаступление Сил обороны, поэтому нужен "политический выбор, определяющий окончание конфликта". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что вместо этого необходимо политическое решение о расширении военной помощи ВСУ, потому что "россияне должны быть изгнаны с оккупированных территорий военным путем".

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Итальянский министр прокомментировал ситуацию в Украине в интервью Corriere della Sera. "К сожалению, никто не знает, когда это закончится", – сказал он, имея ввиду развязанную РФ войну.

По словам главы МО Италии, "ситуация сегодня зашла в тупик". Мол, речь идет о "долгом, если не очень долгом" периоде времени.

Представитель итальянского правительства намекнул на переговоры Киева и Москвы.

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с различными трудностями. Российские окопы затрудняют атакующие действия. Следовательно, может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта", – заявил Крозетто.

На своей странице в Twitter Подоляк ответил министру обороны Италии. Он заявил, что Крозетто "совершенно прав" в том, что есть необходимость "политического решения". Но это не то, на что намекал министр.

"Это решение очень простое и известное:

1. Решение о разблокировании предоставления авиации Украине, в том числе самолетов F-16;

2. Решение о разблокировании передачи ракет большой дальности;

3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

Все эти решения известны, но главное – их своевременность... Во всем остальном надо понимать, что россияне должны быть вытеснены с оккупированных территорий военным путем, а вторжение Путина должно потерпеть полное фиаско", – написал представитель ОП.

Он подчеркнул, что в противном случае система глобальной безопасности может потерпеть крах, а "кровавые каннибалы восторжествуют по всему миру".

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля сенат Италии официально признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил итальянских парламентариев за такой важный шаг.

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