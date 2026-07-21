Без света, туалета, окон и дверей: украинка купила "самый страшный бюджетный дом" в Испании за 22,5 тыс. евро

Несмотря на туристическую привлекательность Испании, в этой стране можно приобрести частный дом за относительно небольшие деньги. Впрочем, условия в таком жилье оставляют желать лучшего – отсутствие всех коммуникаций, окон, дверей и гнилые перекрытия. Поэтому, чтобы привести его в жилое состояние, придется вложить немало денег, сил и времени.

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Об этом сообщила в своём блоге украинская переселенка Ксения (@live_in_spain), которая приобрела такой двухэтажный дом в Галісії за 22,5 тыс. евро. Главным преимуществом такого дома является его расположение: всего 25 минут до побережья океана и живописные пейзажи.

"Вы все меня отговаривали, но я всё-таки не послушалась и купила самый ужасный бюджетный дом на севере Испании. Дом требует полной реконструкции", — говорит женщина.

Состояние дома и отсутствие коммуникаций

Здание находится в критическом состоянии и фактически непригодно для проживания:

отключены электричество и водоснабжение , отсутствует септик и отопление ;

, ; полностью отсутствуют окна и двери;

крыша требует ремонта, а деревянные перекрытия местами полностью сгнили и нуждаются в срочной замене или укреплении;

и нуждаются в срочной замене или укреплении; собственной территории возле дома нет, однако к зданию подведена недавно проложенная подъездная дорога.

Ксения отмечает, что из-за медленного обслуживания местных служб решать вопрос со светом придется с помощью генератора и ждать подключения воды.

План экстренного ремонта за 3 недели и первые результаты

Украинка отметила, что у неё есть всего три недели, чтобы привести хотя бы первый этаж в более-менее пригодный для проживания вид перед въездом. Что она планирует сделать за это время:

укрепить опасные участки , убрать мусор и обследовать прогнившие несущие балки;

, убрать мусор и обследовать прогнившие несущие балки; подключить генератор для работы электроинструментов и решить вопрос с технической и питьевой водой ;

для работы электроинструментов и решить вопрос с ; полностью заменить поврежденные балки на первом этаже и закрыть оконные и дверные проемы от непогоды;

оборудовать временное освещение, базовую кухню и санузел.

Но, несмотря на сложность работ, блогерша считает объект неплохим вариантом за свои деньги для тех, кто мечтает жить подальше от цивилизации и готов к реконструкции "с нуля".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июне украинцы приобрели 170 объектов недвижимости в Турции, что делает их второй по численности национальной группой среди иностранных покупателей. На данный момент по количеству заключенных сделок они уступают только россиянам.

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