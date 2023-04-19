МИД вызвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с террористом Пушилиным

В Украине отреагировали на встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем террористической группировки "ДНР" Денисом Пушилиным. Министерство иностранных дел вызвало посла в РБ Игоря Кизима.

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Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 19 апреля. Там отметили, что осуждают встречу Лукашенко с Пушилиным в Минске, которая состоялась накануне.

Этот инцидент Украина будет рассматривать как попытку легитимизации Беларусью представителя российской оккупационной администрации во временно захваченном Донецке.

В МИД подчеркнули, что главарь террористов Пушилин скрывается от следствия за совершение тяжких преступлений против украинского государства. К тому же против него введены мужественные санкции.

Ведомство подчеркнуло, что встреча с Пушилиным является еще одним недружественным шагом от Беларуси, направленным на поддержку государства-агрессора России.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 18 апреля Пушилин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко. Непризнанный президент Беларуси поинтересовался ситуацией на фронте и предложил помощь Донецку, как "самому сложному" его участку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РБ выступили с циничным заявлением, призвав Украину и РФ немедленно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам. Причем "перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права перекидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

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