Мерц предложил создать контактную группу из четырех стран для формирования общей позиции по завершению войны в Украине

Кандидат в канцлеры Германии от коалиции оппозиционных партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время визита в Киев предложил создать контактную группу для создания общей позиции по завершению войны в Украине. В нее, по словам политика, должны войти четыре страны НАТО: Германия, Франция, Польша, Великобритания.

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Соответствующее предложение Мерц озвучил в понедельник, 9 декабря на встрече с президентом Владимиром Зеленским. По словам главы блока ХДС/ХСС, необходимо подготовиться к приходу в Белый дом в США Дональда Трампа и продумать все возможные сценарии помощи Украине в войне.

Такую стратегию Европа может выработать "лишь совместно", сказал Мерц.

"У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с США всеобщее видение", – заявил немецкий политик.

Зеленский в свою очередь поддержал инициативу Мерца. Он добавил, что создание такой группы уже организовано.

"Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите, в нас уже совпадает много мнений", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц прибыл в Киев утром 9 декабря. Целью визита Мерц назвал ознакомление с текущей ситуацией в Украине, в том числе в контексте обороны против агрессии РФ.

Ранее руководитель оппозиционной коалиции ХДС/ХСС выразил готовность передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако сначала, заявил Мерц, должно быть сделано предупреждение для РФ с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним также, неделю назад Украину посетил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым Мерц будет бороться за пост главы правительства. Главной темой его разговора с Зеленским стало усиление украинской ПВО.

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