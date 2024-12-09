Кандидат в канцлеры Германии Мерц прибыл с визитом в Украину. Фото

Кандидат в канцлеры Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 9 декабря прибыл с визитом в Киев. Целью своего визита Мерц назвал ознакомление с текущей ситуацией в Украине, в частности, в контексте обороны против российской агрессии.

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Как сообщает корреспондент DW, политик прибыл на Киевский ж/д вокзал в понедельник утром. Лидер ХДС заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути дальнейшей поддержки Украины.

"И я просто хочу сегодня узнать, какова ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь этой пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии", – сказал он.

Он также заверил, что парламентская фракция ХДС/ХСС в Бундестаге поддерживает Украину. По его словам, основной целью является скорейшее завершение войны и восстановление мира в Европе.

Мерц, являющийся кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС, выступает за активную поддержку Украины на всех уровнях. Представляемый им блок сейчас лидирует в социологических опросах накануне выборов в Бундестаг, которые должны состояться в феврале следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине ракет Taurus. Однако перед этим стоит сделать предупреждение Путину с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины.