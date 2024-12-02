Шольц прибыл с визитом в Украину впервые за два с половиной года. Фото и видео

В понедельник, 2 декабря, в Украину с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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Поездка не была анонсирована заранее со стороны Берлина и Киева. Об этом пишет издание DPA, в сети появились первые кадры прибытия немецкого политика в украинскую столицу.

"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Заметим, что последний раз канцлер ФРГ приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

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Как сообщал OBOZ.UA, на днях канцлер Германии в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц заявил, что боится "русской рулетки".

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