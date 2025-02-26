Мерц посетит Францию для переговоров с Макроном о безопасности Евросоюза – Politico

Победитель федеральных выборов в Германии Фридрих Мерц уезжает в Париж. Там он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Об этом пишет Politico. Издание сообщает, что темой встречи будет вопрос безопасности Европейского Союза на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Для вновь избранного федерального канцлера это будет первый заграничный визит после успешных результатов его партии на федеральных выборах в Германии.

"Во время визита Мерца планируется обсудить политическую ситуацию в Германии после выборов, ход коалиционных переговоров и трансатлантические отношения как продолжение диалога Макрона с Трампом", - сообщили источники.

Что предшествовало

В среду, 26 февраля, Макрон провел видеоконференцию с европейскими лидерами, где проинформировал их о своих недавних переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе этих переговоров речь шла о торговых отношениях между США и ЕС, будущем НАТО и проблемами безопасности в Восточной Европе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон должен сосредоточиться на торговом противостоянии с Китаем, а не с Европой. Он выразил надежду, что убедил американского лидера Дональда Трампа не вводить новые пошлины против европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон после визита в Вашингтон подтвердил слова Трампа о том, что российско-украинская война может завершиться в ближайшие недели. По его словам, к прекращению огня должно привести дипломатический процесс.

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