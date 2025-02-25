"Это в интересах США": Макрон призвал Трампа вести торговую войну с Китаем, а не с Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон должен сосредоточиться на торговом противостоянии с Китаем, а не с Европой. Он выразил надежду, что убедил американского лидера Дональда Трампа не вводить новые пошлины против европейских стран.

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В интервью Fox News Макрон подчеркнул, что США не могут одновременно вести торговую войну и с Китаем и с Европой. По его словам, установление новых тарифов на европейские товары противоречит интересам самой Америки.

"Давайте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Надеюсь, я его убедил", – сказал французский президент после встречи с Трампом в Вашингтоне.

Макрон заявил, что "приоритетом Вашингтона является установление тарифов на Китай" и одновременно торговая война с Европой противоречила бы интересам США. Он также сказал Трампу: "Для вас очень важно не вводить новые тарифы".

Как пишет Politico, ранее в этом месяце Трамп ввел 25-процентные пошлины на широкий спектр импорта, в том числе из Европы. Он также пригрозил "взаимными" пошлинами в ответ на ряд правил и налогов, которые Вашингтон считает дискриминационными, включая налоги на добавленную стоимость, взимаемые подавляющим большинством стран мира.

Макрон сказал, что пытался убедить Трампа не вводить эти пошлины, подчеркнув, что Европа не сделала ничего заслуживающего мести США.

"НДС — это не тариф, и я это аргументировал", — сказал Макрон, добавив, что тарификации США не было.

Французский лидер также обратил внимание, что трансатлантический торговый конфликт помешает европейским странам выполнять требования Вашингтона по увеличению расходов на оборону. По его словам, для финансирования инициатив безопасности Европа должна сохранять стабильные экономические отношения с США.

"Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?" – сказал Макрон.

Визит Макрона в Белый дом для обсуждения войны в Украине стал первым среди европейских лидеров после того, как Трамп резко изменил позицию США, обвинив президента Владимира Зеленского в том, что он "диктатор без выборов" и начал переговоры с Россией, страной-агрессоркой о том, как положить конец трехлетней войне.

Президенты обменивались комплиментами, объятиями и шутками. Однако они не смогли прийти к согласию относительно того, как завершить российско-украинскую войну и как предотвратить полномасштабную трансатлантическую торговую войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон после визита в Вашингтон подтвердил слова Трампа, что российско-украинская война может завершиться в ближайшие недели. По его словам, к прекращению огня должно привести дипломатический процесс.

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