'Схема должна быть такой': Макрон заявил о возможности перемирия в Украине в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Вашингтон подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что российско-украинская война может завершиться в ближайшие недели. По его словам, к прекращению огня должен привести дипломатический процесс.

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При этом Макрон не сказал, что прекращение огня напрямую будет обсуждаться между Украиной и Россией. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Французские президент подчеркнул, что прекращению огня должны предшествовать переговоры США и Россией и между США и Украиной. Также он добавил, что в случае несоблюдения перемирия, Россия покажет, что она настроена "несерьезно".

"Схема должна быть такой: переговоры между США и Россией и между США и Украиной. Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что это может быть завершено в ближайшие недели. Если это не будет соблюдаться, это будет лучшим доказательством того, что Россия настроена несерьёзно", – сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон призвал США проявить солидарность с европейцами в случае прекращения боевых действий в Украине. Он сообщил, что провел переговоры с 30 европейскими лидерами и их союзниками, многие из которых, по его словам, открыты для заключения сделки.

"Если бы на нас напали, давайте на секунду представим, что Россия могла бы нарушить этот договор. Что произойдет? Это послание солидарности от Соединенных Штатов необходимо", – заявил Макрон.

Напомним, Макрон пообещал ответ России от всех гарантов безопасности Украины в случае нарушения агрессором мирного соглашения, если такое будет подписано. По его словам, Москва столкнется с реакцией всех стран, участвовавших в достижении договоренности о мире.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Именно на ней должно быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

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