Мерц получил удостоверение канцлера Германии и собрался в первую заграничную командировку: какую страну посетит

Федеральный президент Германии Франк-Вальтен Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу удостоверениеканцлера ФРГ и пожелал ему успехов в работе. Церемония состоялась во дворце Бельвю.

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После этого новый канцлер вернулся в Бундестаг, где принял присягу. Также стало известно, в какую страну Фридрих Мерц совершит свой первый зарубежный визит на новой должности.

"Я принимаю избрание канцлером Федеративной Республики Германия с благодарностью и уважением к возложенной на него задаче. Я подхожу к своей работе смело и уверенно. Потому что мы сильная страна - и наша страна может сделать больше!", – сказал Фридриху Мерц.

Мерца аплодисментами поздравили члены фракций ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые подписали коалиционное соглашение и создают правительство Германии.

"Зеленые", Левая партия и "Альтернатива для Германии" встретили этот акт и поздравления от президента парламента молчанием.

Мерц занял свое место в правительственной ложе. Сегодня он представит членов нового правительства. Министры также получат удостоверения из рук федерального президента, после чего они также примут присягу в Бундестаге.

А уже в среду, 7 мая, Фридрих Мерц совершит первый зарубежный визит во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил на брифинге в Елисейском дворце советник президента Франции по вопросам Европы Алексис Дютертр.

"Для двух лидеров это будет возможность перезапустить франко-германские отношения для своих стран, для Европы и для усиления европейской повестки дня, где европейцы должны защищать вместе свои собственные интересы, безопасность и конкурентоспособность", – сказал Дютертр.

Во время первых официальных консультаций Мерц и Макрон также обсудят вопросы мирного урегулирования и окончания войны в Украине.

"Они уже обсуждали это во время двух предыдущих встреч. Поэтому переговоры, касающиеся Украины, продолжатся. Условия прекращения огня, условия длительного мира, к которому мы стремимся, и работа над гарантиями безопасности, которые бы позволили сопровождать после прекращения огня мирное соглашение, которое будет справедливым и длительным, остается нашей целью", – заверил советник Макрона.

Он также сообщил, что Франция и Германия продолжат работать над вопросом финансирования европейских оборонных усилий, увеличения количества государственных и частных инвестиций в эту сферу.

Напомним, что во вторник, 6 мая Бундестаг со второй попытки поддержал назначение Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов из необходимых 316.

Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) стал десятым канцлером в истории Германии. Он возглавит коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием Федеральным канцлером Германии. Он выразил надежду, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.

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