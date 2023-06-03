'Механизм себя изжил': Кулеба сделал важное уточнение о вступлении Украины в НАТО

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление плана действий к членству (ПДЧ) в НАТО в нынешних обстоятельствах неактуально. Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, обнулила необходимость прохождения этого этапа для вступления в Альянс.

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Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции вместе со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Главы МИД провели встречу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на начало июля.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом по пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", – указал Кулеба.

Он заметил, что аналогичный этап не был пройден Швецией и Финляндией. Оба государства начинали процедуру присоединения к НАТО без получения ПДЧ.

"Однако вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс действительно только вопрос времени. Потому что без нашей страны невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", – заключил украинский чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры о завершении войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

Также министр пояснил, от чего зависит вопрос членства Украины в НАТО. По словам Кулебы, решение о вступлении в блок зависит от "приблизительно четырех" стран – членов Альянса.

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