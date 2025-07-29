'Машут пальцем': Огрызко объяснил, какие 'сигналы' США дали России и изменил ли Трамп позицию по Украине

Новый "ультиматум" президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину является попыткой Америки напугать Россию. Вашингтон может посылать Москве простой месседж: продолжение войны ударит по ее нефтяным доходам.

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Несмотря на это Трамп до сих пор пытается балансировать, мечтая о торговле с РФ. Об этом в интервью для OBOZ.UA сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Что означает новый ультиматум Трампа

По мнению Огрызко, заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Трамп теряет терпение в отношении Путина и не желает дальше напрасно ждать шагов Кремля в направлении мира четко укладываются в текущую стратегию Белого дома в отношении России. Ей соответствуют и слова самого президента США о сокращении срока для реальных шагов РФ по прекращению огня с 50 до 10-12 дней, сказанные им накануне, 28 июля, в Шотландии.

"Сегодня, как по мне, мы имеем дело с попыткой американцев продолжать пугать Россию. Именно пугать, шантажировать – вбрасывать те сигналы, которые Кремлю могут показаться неприятными. Например, Индия – страна, которая прекрасно зарабатывает на дешевой российской нефти и покупает ее в огромных объемах. Так вот, я думаю, что именно в отношении Индии эти американские угрозы уже дали свой эффект. Эта страна вдруг заявляет: мол, мы в случае чего готовы немедленно вернуться к другим источникам поставок, которые у нас были раньше, – Саудовская Аравия, Эмираты – и забыть о российской нефти", – подчеркнул дипломат.

Он убежден, что отказ Индии от российской нефти будет означать для РФ потерю немалой части бюджетных доходов. Ведь найти другого покупателя быстро Москве не удастся. К тому же, ситуация осложняется тем, что любой потенциальный покупатель будет четко понимать, что при сделке с Россией он попадет под удар со стороны американцев.

"РФ придется еще больше демпинговать. А это – еще более глубокое проседание прибылей. Вот вам конкретный пример, как США – пока на уровне теории – шантажируют Москву: мол, если ты продолжишь войну, вот один из пунктов, который ты уже можешь записать себе в дневник будущих проблем", – отметил Огрызко.

Экс-министр иностранных дел также подчеркнул, что считает элементом этой же стратегии шантажа Москвы решение Трампа продавать оружие Украине.

"Сегодня продают на сотни миллионов, а завтра это может быть уже на десятки миллиардов. А что означает новая партия? Что все российские планы о "победоносной войне" придется сворачивать. Потому что если среди нового вооружения появятся вещи, которые летают на тысячу километров, а Россия не имеет чем этому противостоять, – это уже не просто угроза, это настоящий ад. Итак, пока что видим: американцы машут пальцем, угрожают", – считает Огрызко.

При этом дипломат предостерег украинцев от чрезмерно оптимистичной веры в то, что президент США резко стал проукраинским.

"Это, извините, больше похоже на желаемое, чем на действительное. Он по-прежнему пытается балансировать. И я убежден – хочет в конце концов договориться с Россией, чтобы торговаться с позиции потенциальных выгод: экономических, геополитических, любых. Надо также помнить: в окружении Трампа достаточно людей, которые считают, что Европа – не фокус, Украина – не стоит усилий, а настоящий враг США – это Китай. И они пытаются развернуть внимание администрации именно в ту сторону. Поэтому говорить о каких-то фундаментальных сдвигах не стоит. Но тактически нам сейчас выгодно, чтобы Трамп пугал Россию, чтобы давал нам хотя бы оружие – даже за европейские деньги. И этим надо пользоваться", – убежден Огрызко.

Что предшествовало

Накануне Трамп дал Путину новый дедлайн на прекращение огня в Украине. Определенный ранее срок в 50 дней президент США сейчас считает слишком щедрым предложением, поэтому с момента заявления он объявил отсчет в "10-12 дней" для реальных шагов Москвы в направлении завершения войны.

Также Трамп заявил, что "больше не заинтересован в разговорах с Путиным" и рассказал, что будет с Россией в случае отказа от мира

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