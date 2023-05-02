Мария Львова-Белова после ордера на арест дала циничное интервью американским журналистам: ее назвали людоедкой

Так называемая уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) разыскивает как подозреваемую в депортации несовершеннолетних украинцев в Россию, дала интервью американскому телеканалу Vice News. Она отрицает свою вину и не видит военного преступления в своих действиях.

Видео дня

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк указал на циничность этого поступка. На событие он отреагировал в Twitter. "Более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать…" – написал чиновник.

Подоляка возмутило, что россиянка хвасталась своим "необычным материнским сердцем" и оправдывалась.

"Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это… вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не о справедливости? Разве мы не вправе их лишить неправильной идентичности?" – с сарказмом "пересказал" советник руководителя ОП интервью "омбудсменки".

Отметим, что во время разговора с западными журналистами Львова-Белова пыталась убедить, что РФ занимается "эвакуацией", а не похищением украинских детей. Она сама упомянула Женевскую конвенцию. Корреспондентка на это сказала: указанный документ предусматривает, что эвакуация людей должна происходить в третью страну, невовлеченную в конфликт.

Львова-Белова ответила: мол, "Л/ДНР" "не были Украиной, они были признаны нашим государством независимыми республиками".

Журналистка обратила внимание собеседницы, что есть проблема в дефинициях, что является Россией и что нет, кто является россиянином и кто нет. Львова-Белова с улыбкой покачала головой: "Не поняла".

У россиянки спросили, не являются ли геноцидом попытки разрушить Украину и украинскую нацию, в том числе способом перемещения детей.

"Как мы можем говорить о геноциде, если у нас довольно большая часть людей в России – с украинской кровью. Какой геноцид? О чем вы говорите?" – ответила чиновница.

Комментируя ордер на свой арест, выданный МУС, 38-летняя женщина с улыбкой сказала: "Я мать, этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите?". Также она отметила, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в причастности к принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– "Существуют достаточные основания полагать, что каждый из подозреваемых несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", – сказано в сообщении МУС.

– Недавно власти России заявили о намерении отправить "на отдых" 26 тысяч детей, проживающих в Украине. 6 тысяч из них планируют вывезти на территорию страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!