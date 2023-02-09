Макрон: Франция поможет Украине в достижении мира и создании безопасного пространства для всех

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

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Об этом Макрон сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем, передает "Укринформ". Она состоялась в Париже 8 февраля.

По словам французского лидера, предложенный украинской стороной план является основой дискуссий "на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции".

Установление мира принесет украинскому народу справедливость, а также создаст безопасное для всех пространство, отметил Макрон.

Напомним, Зеленский после визита в Лондон прилетел в Париж для встречи с Макроном и Шольцем. Главы Германии, Франции и Украины проведут трехсторонние переговоры. Все детали – в материале.

Известно, что представленная Зеленским формула мира предусматривает 10 пунктов:

1. радиационная и ядерная безопасность;

2. продовольственная безопасность;

3. энергетическая безопасность;

4. освобождение всех пленных и возврат депортированных;

5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. вывод российских войск и прекращение боевых действий;

7. возвращение справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8. противодействие экоциду;

9. гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

10. фиксация окончания войны.

Глава государства проводит переговоры с мировыми лидерами, убеждая их поддержать предложения Украины. Известно, что формулу мира поддержал Европейский союз. Турция тоже заявила о поддержке формулы, предложенной Зеленским. За последний месяц политикобсудил формулу мира с лидерами Финляндии, Латвии и Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон снова выступил за то, что с Россией следует вести диалог. Он считает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить начатую войну.

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