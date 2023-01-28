Макрон снова выступил за диалог с РФ и назвал цель своих разговоров с Путиным

Президент Франции Эммануель Макрон вновь выступил за то, что со страной-агрессором-Россией, которая совершила полномасштабное вторжение в Украину, нужно вести диалог. Он считает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить начатую им войну.

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Об этом он сказал на брифинге в Париже в пятницу, 17 января. Он транслировался на официальном Twitter-аккаунте Елисейского дворца.

Французский лидер напомнил, что неоднократно подвергался критике за позицию относительно разговоров с Путиным. Однако он сказал, что хочет продолжать вести с Москвой переговоры.

Войну России в Украине Макрон назвал империалистической. Президент сказал, что, если весь мир закроет глаза и прекратит диалог с РФ, тогда некому будет защитить международный порядок.

"Меня упрекали за то, что я часто разговариваю с Путиным. Однако я и дальше буду продолжать разговаривать с Россией. Кто тогда сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы все закроем глаза на империалистическую войну?" – сказал лидер Франции.

Он также призвал Китай осудить Россию за ее вторжение в Украину.

Отметим, что Макрон несколько раз выступал с заявлениями о том, что России нужно "предоставить гарантии безопасности". По его мнению, это нужно сделать в том случае, если Путин согласится прекратить войну против Украины

Большинство западных и украинских политиков категорически против любых переговоров с Путиным, считая, что такой шаг вознаградит российского диктатора уступками через 11 месяцев кровавой войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил Франции отдать России город Бордо, если Макрон хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о "гарантиях безопасности".

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