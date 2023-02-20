"Макрон тратит свое время зря": Зеленский высказался о попытках президента Франции вести диалог с Путиным

С кремлевским диктатором Владимиром Путиным нет смысла вести переговоры. Попытки обсудить с ним российско-украинскую войну ни к чему не приводят, и президент Франции Эммануэль Макрон тратит свое время зря на "диалоги".

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Свое отношение к этому вопросу высказал украинский глава Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Лидер государства признался, что в итоге он понял: позицию Кремля изменить разговорами нельзя.

Когда журналист спросил президента, согласен ли тот с Макроном, который хочет "победить Россию, но не раздавить", и не закрывать окно диалога с Путиным, Зеленский ответил:

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России. Если они решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело – сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения".

Также украинский лидер сказал, что решение начать полномасштабное вторжение "маргинализировало Путина".

Напомним, что ранее в одном из интервью Макрон признался, что выступает за победу Украины, но он не поддерживает стремление к полному разгрому Российской Федерации на поле боя. Он объяснил это тем, что, по его мнению, ни одна из сторон не может победить в такой войне полностью.

Также президент Франции в очередной раз выступил за то, что с РФ следует вести диалог. Он считает, что разговоры с российским диктатором помогут остановить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Эммануэль Макрон вручил высокую награду Владимиру Зеленскому. Из рук французского коллеги президент Украины получил орден Почетного легиона.

– Макрон не исключил передачи Украине истребителей. В то же время он отверг, что это может произойти в скором времени.

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