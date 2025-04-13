Макрон об ударе РФ по Сумам: нужны решительные меры

Утром 13 апреля Россия ударила баллистикой по городу Сумы, убив более 30 человек и ранив около сотни гражданских. На террористическую атаку, жертвами которой стали мирные жители, в том числе дети, отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

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В своем аккаунте в соцсети Х политик написал, что этот жестокий удар подтверждает, что Россия не хочет мира, она продолжает убивать и топтать международное право и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Макрон призвал международное сообщество к решительным действиям с целью вынудить агрессора остановиться.

"Сегодня утром две российские ракеты попали в центр города Сумы в Украине, что повлекло многочисленные жертвы среди мирного населения, включая детей. Все знают: эта война была инициирована только Россией. И сегодня понятно, что только Россия решила продолжать это – с откровенным игнорированием человеческих жизней, международного права и дипломатических усилий президента Трампа", – констатировал Макрон.

Президент Франции добавил, что остановить государство-агрессора, продолжающее проливать кровь невинных украинцев, может только решительность международного сообщества.

"Нужны решительные меры для прекращения огня в отношении России. Франция без устали работает над этой целью вместе со своими партнерами. Жертвам, раненым и всей Украине, которая продолжает сопротивляться, – наша солидарность, наше уважение, наша неизменная преданность", – подчеркнул Макрон.

Напомним, около 10:15 в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами – по некоторым данным, с кассетным снаряжением. В эпицентре поражения оказался троллейбус, на котором люди возвращались из церкви: в нем погибли практически все пассажиры.

По состоянию на 14:10, по данным ГСЧС, было известно, что погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей, к 15:00 стало известно о смерти одной из пострадавших в больнице и увеличении количества раненых до 98 человек.

Между тем начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал тип ракет, которыми РФ ударила по Сумам, а также рассказал, какие российские подразделения причастны к этому страшному преступлению.

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