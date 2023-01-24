В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Президент Финляндии Саули Ниинисте во вторник, 24 января, прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Нииносте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!" – говорится в публикации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, 20 января Ниинисте заявил, что Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи.

В него войдет тяжелое вооружение и боеприпасы на сумму 400 млн евро.

Подробное содержание пакета пока засекречено, однако известно, что ранее президент Финляндии пообещал Киеву танки Leopard при условии, если будет создана международная коалиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января Ниинисте заявил, что президент РФ Владимир Путин при нападении на Украину просчитался так же, как Сталин, атаковав Финляндию в 1939 году.

По словам финского лидера, оба диктатора не понимали, что граждане этих стран ценят свою свободу и принципы.