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В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
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В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Президент Финляндии Саули Ниинисте во вторник, 24 января, прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Нииносте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!" – говорится в публикации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Напомним, 20 января Ниинисте заявил, что Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи.

В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

В него войдет тяжелое вооружение и боеприпасы на сумму 400 млн евро.

В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Подробное содержание пакета пока засекречено, однако известно, что ранее президент Финляндии пообещал Киеву танки Leopard при условии, если будет создана международная коалиция.

В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео
В Украину с визитом прибыл президент Финляндии: он проводит встречу с Зеленским. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января Ниинисте заявил, что президент РФ Владимир Путин при нападении на Украину просчитался так же, как Сталин, атаковав Финляндию в 1939 году.

По словам финского лидера, оба диктатора не понимали, что граждане этих стран ценят свою свободу и принципы.

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