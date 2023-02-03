Зеленский: Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита.

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Также удалось договориться о конкретной помощи со стороны ЕС по реализации этой формулы. Об этом Зеленский сказал в пятницу, 3 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это весомое дипломатическое достижение. И мы делаем все, чтобы агрессия России стала самоубийственной для нее", – отметил гарант.

Он добавил, что реализация десяти пунктов, из которых состоит украинская формула мира, гарантированно позволит восстановить территориальную целостность Украины, а также вернет безопасность не только нам, но и всей Европе. Таким образом удастся восстановить все, что сейчас продолжает разрушать агрессия России.

Напомним: Владимир Зеленский на саммите G20 очертил путь завершения войны в Украине. Предложенная им формула мира предполагает 10 ключевых составляющих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Первая леди Украины Елена Зеленская представила украинскую формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она рассказала участникам форума о десяти шагах, которые вернут мир в Украину.

– Президент Украины Владимир Зеленский за последний месяц обсудил формулу мира с лидерами Финляндии, Латвии и Японии. Турция также заявила о поддержке формулы мира, предложенной Зеленским.

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