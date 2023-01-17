В Украину прибыла с визитом министр обороны Латвии: говорили о формуле мира

В Украину с официальным визитом 17 января прибыла министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

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Среди тем, обсуждаемых членами латвийской делегации с украинскими коллегами, была "формула мира", представленная президентом Украины Владимиром Зеленским, создание механизмов привлечения к ответственности военных преступников из РФ, а также военная помощь Латвии Украине. Подробности переговоров обнародовал Стефанчук.

"Рад поздравить с первым визитом в Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце. Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новому правительству Латвии", – подчеркнул спикер ВРУ.

По словам Стефанчука, среди ключевых тем переговоров были украинская "формула мира" и механизмы привлечения к ответственности РФ за преступления против Украины.

"Обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Указал на важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", – отметил глава украинского парламента.

Также он подчеркнул, что Латвия планирует и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь.

"Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия – один из мировых лидеров по объемам предоставления нам военной помощи в соотношении с ВВП. И, что важно, заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения". "Линия фронта в Украине – это наша линия фронта", – отметила Инара Мурниеце. "Спасибо за эти важные слова! Украина стремится победить и победит!" – подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее в Латвии заявили, что могут предоставить ВСУ новую партию Stinger, поскольку считают украинский фронт своей линией обороны.

Также сообщалось, что в Латвии заявили: разгром России – в их интересах. По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, военное вторжение России в Украину означает противостояние страны-террориста с Западом в целом. Он отметил, что агрессия РФ привела к постоянному шантажу со стороны Кремля применением ядерного оружия, а также к катастрофам техногенного характера.

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