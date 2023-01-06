Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии и пригласил его поучаствовать в реализации формулы мира

В пятницу, 6 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером дружественной Японии Фумио Кишиду. В нем украинский гарант поблагодарил Токио за участие в судьбе нашей страны в трагический период войны и пригласил к реализации формулы мира.

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Об этом сам Зеленский написал на своем Telegram-канале. Он также поздравил премьер-министра Японии с тем, что его страна вошла в председательство группы "Большой семерки".

"Мы от всего сердца благодарим Японию за мощные генераторы и трансформаторы, которые уже сегодня помогают сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом", – заключил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтоб иметь возможность оказывать Украине военную помощь японское правительство внесло изменения в свои собственные процедуры. На сегодняшний день военная помощь, предоставленная Токио Киеву, включает 40 малых разведывательных БПЛА, 6900 касок и 1900 бронежилетов.

Также ввиду обострения угрозы со стороны Северной Кореи и Китая Япония огласила военный бюджет на 2023 год в размере $320 млрд, что представляет собой немыслимое наращивание боевой мощи страны со времен Второй мировой войны.

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