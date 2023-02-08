Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Видео

Президент Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который уже приехал в Елисейский дворец. Известно, что главы Германии, Франции и Украины проведут трехсторонние переговоры.

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Об этом сообщает BFM TV. Президентский борт Зеленского приземлился в аэропорту "Орли" вечером, 8 февраля, где его встретил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Именно он и сопровождал Зеленского до самого Елисейского дворца, где последний встретился непосредственно с Макроном и Шольцем. Лидеры наций намерены обсудить дальнейший ход войны с Россией и снабжение украинской армии современной техникой, включая боевые самолеты.

Напомним, что во время визита Зеленского в Лондоне премьер-министр Риши Сунак твердо заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. Он также пообещал решительную поддержку Киеву в противодействии агрессору.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский выступил в парламенте Великобритании, поблагодарив Лондон за активную поддержку Украины в войне. В начале Второй мировой войны Британия сразу стала на сторону добра, так же как это сделала и сейчас.

"Добро всегда побеждает. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы знаем, что наша победа изменит мир - и это изменение, которого мир давно ждал. И Великобритания идет вместе с нами. Это будет победа над самой идеей войны. И кто-либо любой агрессор будет знать, что с ним произойдет, если он попытается атаковать мировой порядок", — сказал глава государства, вызвав аплодисменты политиков.

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