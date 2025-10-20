Макрон анонсировал новое заседание 'коалиции желающих' с участием Зеленского: когда оно состоится

Новое заседание "коалиции желающих" состоится в эту пятницу, 24 октября, в Лондоне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-брифинга после Саммита стран Юга Европейского Союза (Med9) в Словении. Он уточнил, что часть участников соберется непосредственно в столице Великобритании, а остальные присоединятся онлайн.

Информацию подтвердили в издании Укринформ, чей корреспондент присутствовал на пресс-конференции французского президента. Президент Франции отметил, что во встрече примет участие и Владимир Зеленский. По его словам, цель заседания – укрепить европейское единство в поддержке Украины.

"Мы продолжаем двигаться вперед. Единственный возможный мир – это прочный и длительный мир, который соответствует требованиям международного права и создает условия для стабильности. Другого мира не существует. Европейцы всегда были в этом вопросе вполне единодушны", – подчеркнул Макрон.

Коалиция продолжает работу

По данным журналистов, встреча в Лондоне станет очередным этапом координации усилий партнеров, которые поддерживают Украину в войне против российской агрессии. Зеленский также сообщил, что уже дал поручение дипломатам подготовить саммит в ближайшее время.

"Поручил нашим дипломатам – и уже об этом говорил со многими лидерами – готовить в ближайшее время встречу "коалиции желающих". Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", – подчеркнул президент.

После визита в Вашингтон Зеленский провел серию переговоров с европейскими лидерами. Среди участников разговора были руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск и генсек НАТО Марк Рютте.

Ключевыми темами стали гарантии безопасности для Украины, совместная оборонная политика ЕС и формирование "коалиции желающих", которая должна обеспечить стабильную поддержку Киева в военной и политической сферах.

Предыдущие встречи

Напомним, как писал OBOZ.UA, последнее заседание "коалиции желающих" состоялось 4 сентября в Париже. В нем приняли участие лидеры стран Европы, а также представители Канады, Австралии и Новой Зеландии. Это была самая большая встреча по количеству государств-участников, что свидетельствует о росте уровня международной координации вокруг Украины.

