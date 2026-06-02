Мадьяр отменил вето Орбана на €40 млрд военной помощи ЕС для Украины – Politico

Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром отменило многолетнее вето на механизм возмещения странам Евросоюза расходов на военную помощь Украине. Это решение открывает путь к разблокированию более 40 млрд евро компенсаций за уже переданное Киеву вооружение и боеприпасы.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным источников издания, об изменении позиции Будапешта было официально объявлено венгерским представителем во время заседания Комитета по политике и безопасности ЕС.

Блокировка продолжалась более двух лет

Речь идет о механизме Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который позволяет странам Евросоюза получать компенсацию за вооружение, переданное Украине из своих запасов. Обычно фонд покрывает около 40% стоимости поставленного военного оборудования.

Пользуясь тем, что решения по работе фонда требуют единодушной поддержки всех государств-членов ЕС, правительство Виктора Орбана в течение последних двух лет блокировало выплаты через процедуры внешнеполитического согласования.

В результате образовалась очередь невыплаченных компенсаций на сумму более 40 млрд евро, что вызвало недовольство среди крупнейших доноров Украины, в частности Германии и Нидерландов. Из-за этой блокировки Брюсселю приходилось искать альтернативные механизмы для продолжения поставок оружия и боеприпасов Украине.

Теперь, после решения нового венгерского правительства сразу будет разблокировано около 6,6 млрд евро компенсаций, а в дальнейшем могут быть согласованы и другие выплаты.

Венгрия меняет политику в отношении Украины и ЕС

Как отмечает издание, отмена вето стала частью более широкого курса нового венгерского правительства Петера Мадьяра на восстановление отношений с Европейским Союзом, НАТО и Украиной.

Во времена Орбана Будапешт неоднократно блокировал решения по поддержке Украины и все больше сближался с Россией, что вызывало критику со стороны европейских партнеров. Кроме того, Венгрия долгое время находилась в конфликте с Брюсселем из-за вопросов верховенства права и борьбы с коррупцией.

На прошлой неделе Европейская комиссия согласовала разблокирование 16,4 млрд евро замороженных средств для Венгрии после достижения договоренностей с новым правительством.

Также Будапешт уже начал консультации с Украиной по правам венгерского национального меньшинства, прекратил сопротивление выделению Украине кредитной помощи ЕС на 90 млрд евро и сигнализировал о готовности поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Один из дипломатов ЕС отметил, что решение Венгрии станет важным сигналом для стран, которые предоставили Украине наибольшую военную помощь.

"Теперь они наконец получат часть компенсаций, что позволит более справедливо распределить финансовую нагрузку между государствами-членами", – сказал собеседник издания.

Киев призывает использовать средства для усиления ПВО

После разблокирования механизма странам ЕС еще предстоит определить, как именно будут использоваться возвращенные средства. В частности, обсуждается возможность направления их или в национальные бюджеты, или на дальнейшую военную поддержку Украины.

Ожидается, что этот вопрос станет одной из главных тем неформальной встречи министров обороны стран ЕС на следующей неделе на Кипре.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже призвал европейских партнеров использовать разблокированные средства для усиления украинской противовоздушной обороны.

После очередных массированных российских атак на украинские города он предложил направить финансирование через программу НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на закупку дополнительных систем Patriot и ракет к ним, а также на развитие украинских дальнобойных возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия сигнализирует, что не будет блокировать вступление Украины в ЕС. Это произошло после встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной вопросам обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

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