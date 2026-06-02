Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС: переговоры о членстве могут начаться в ближайшие дни – Politico

Украина и Молдова могут уже в ближайшие дни начать формальные переговоры о вступлении в Европейский Союз. Венгрия, которая ранее блокировала продвижение украинской заявки, сигнализирует о готовности отказаться от своей оппозиции после переговоров по правам венгерского меньшинства в Украине.

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Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломатические источники. Открытие первого переговорного кластера запланировано на 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге.

Именно этот этап является официальным началом переговорного процесса по членству в Евросоюзе.

Будапешт может снять вето после консультаций с Украиной

Как отмечает Politico, представители новой венгерской власти дали понять, что готовы пересмотреть свою позицию относительно евроинтеграции Украины. Это произошло после встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной вопросам обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

По словам дипломатов, украинская сторона предоставила заверения по урегулированию большинства замечаний, которые ранее были изложены в 11-пунктном плане, подготовленном еще при правительстве Виктора Орбана. При этом источники отмечают: в Венгрии понимают, что не все запросы могут быть немедленно удовлетворены и поддержка Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине.

В то же время официальный представитель Венгрии заявил изданию, что окончательное решение пока не принято.

"Переговоры продолжаются. Никакой договоренности еще не достигнуто", – отметил он на условиях анонимности.

Окончательное решение могут принять уже на этой неделе

По информации издания, процесс активизировался после визита премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Брюссель, где он провел переговоры с руководством ЕС. Одной из тем встреч стало разблокирование более 16 млрд евро европейских средств для Венгрии.

Ожидается, что послы стран ЕС до конца текущей недели согласуют общую позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Перед этим Киев должен представить планы внутренних реформ и дополнительные шаги по урегулированию вопросов, связанных с национальными меньшинствами.

После этого решение могут утвердить во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

Украина и Молдова движутся к членству вместе

Издание напоминает, что Украина и Молдова подали заявки на вступление в ЕС одновременно, поэтому переговорные процессы двух стран остаются взаимосвязанными. Продвижение молдавской заявки напрямую зависит от движения украинской.

Открытие переговорных кластеров требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов Европейского Союза. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе переговоров – как во время открытия первого кластера, так и на последующих стадиях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер и в дальнейшем последовательно работать над всеми другими направлениями переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз. По его словам, Киев работает над тем, чтобы в июне и в течение лета достичь прогресса в переговорах.

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