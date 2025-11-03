"Люди, с которыми нельзя шутить": Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "сильными лидерами". Видео

Президент США Дональд Трамп уравнял главу Китая Си Цзинпина и российского диктатора Владимира Путина. Обоих он считает "сильными лидерами".

Шутить ни с Си, ни с Путиным, по мнению Трампа, не следует. Такое это президент США заявил в интервью в эфире телешоу 60 Minutes на канале CBS.

Что сказал Трамп

Во время разговора интервьюер поинтересовалась у Трампа, с кем ему сложнее иметь дело – с Путиным или с Си Цзиньпинем. И выяснилось, что американский лидер считает обоих равнозначными фигурами.

"Оба жесткие, оба умные, оба... Слушайте, они оба – очень сильные лидеры. Это люди, с которыми нельзя шутить. Это люди, к которым надо относиться очень серьезно. Они не заходят и говорят: "О, какой замечательный день! Смотрите, как красиво светит солнце, как приятно"... Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими и умными лидерами", – в свойственной ему манере заявил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп заявил, что войну в Украине можно урегулировать за несколько месяцев. Президент США уверен, что имеет в рукаве один "козырь" – и может повлиять на Путина, сыграв на его якобы желании "торговать" с Америкой. При этом, по словам Трампа, до сих пор Россия не очень охотно закупала американские товары из-за "глупости" главы Кремля.

