Любое урегулирование войны в Украине должно предусматривать привлечение России к ответственности, – Стармер

Любое соглашение по урегулированию войны между Украиной и РФ должно включать возвращение похищенных Россией украинских детей на родину. Депортация детей – это ужасное преступление, и мирное соглашение также должно обязательно предусматривать привлечение России к ответственности за такие действия.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заверил, что его страна прилагает все усилия, чтобы вернуть украинских детей домой.

"Похищение украинских детей – это ужасное преступление, и Великобритания прилагает все усилия, чтобы вернуть их домой. Это резкое напоминание, что любое мирное урегулирование должно предусматривать привлечение России к ответственности за ее позорные действия", – сказал британский премьер.

Он также напомнил, что уже завтра встретится в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения миротворческих усилий в Украине.

Напомним, ранее Макрон анонсировал очередной саммит Коалиции желающих, инициаторами которого стали Франция и Великобритания с целью поддержки Украины. Встреча состоится в четверг, 27 марта, в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Это будет первая встреча коалиции с участием высшего военно-политического руководства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава британского правительства Кир Стармер убежден, что Путин нарушит любое потенциальное мирное соглашение по урегулированию войны в Украине, если государство не будет защищено. По словам Стармера, только договоренности о гарантиях безопасности для Украины от партнеров дадут понять России, что нарушение ею соглашения будет иметь "серьезные последствия".

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