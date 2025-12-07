'Лети на Марс': Сикорский ответил на призыв Маска ликвидировать ЕС

Американский миллиардер Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением – призвал ликвидировать Европейский Союз. Ему ответил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Дипломат предложил Маску полететь на Марс. Там, по словам министра, изобретателю должно быть хорошо, так как на этой планете нет запрета на нацистское приветствие.

"Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия", – написал Сикорский под сообщением Маска.

Ранее изобретатель попал в скандал, отметившись странным жестом во время выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Во время речи он сделал жест рукой, похожий на нацистское приветствие "Sieg Heil".

Маск ударил себя в грудь и поднял вверх правую руку ладонью вниз. В сети его приветствие расценили как "римское приветствие, фашистское приветствие, которое чаще всего ассоциируется с нацистской Германией".

К разговору Сикорского и Маска в сети попытался присоединиться прокремлевский блогер Анатолий Шарий. Он набросился с обвинениями на польского министра.

"Твоя страна помогает террористам. Твоя страна выдает людей террористическому режиму. Твоя страна радушно принимает нацистов. И ты еще смеешь говорить о нацистском приветствии?" – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск призвал "распустить" Европейский Союз. Также он предложил вернуть суверенитет отдельным странам.

Этому предшествовало то, что Европейская комиссия впервые оштрафовала компанию X (бывший Twitter), которая принадлежит Илону Маску, на 120 миллионов евро. Комиссия определила три главных нарушения.

Интересно то, что Маска поддержал заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Именно так", – написал он под сообщением миллиардера.

