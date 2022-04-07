Лавров запустил новое провокационное заявление о переговорах: в Украине ответили

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил провокационное заявление, обвинив Украину в отходе от стамбульских предложений. В ответ на это в офисе президента заявили, что российская сторона пытается давить на позицию Киева в переговорах, однако в проекте соглашения не будет никаких принципиальных изменений.

В четверг, 7 апреля, Лавров заявил, что Украина накануне представила новый проект соглашения, в котором отошла от мартовских договоренностей в Стамбуле. Его слова цитирует пропагандистское издание "РИА Новости".

"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором находится отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", – сказал он.

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Лавров заявил, что в Стамбуле якобы было зафиксировано, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь.

"Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагают размытые формулировки о неком "эффективном контроле", к тому же по состоянию на 23 февраля", – заявил глава МИД России.

Претензии Лаврова также касаются военных учений на территории Украины. По его утверждению, в первоначальном варианте проекта соглашения отмечалось, что в контексте нейтрального статуса Украины международные военные учения на ее территории возможны только с согласия всех государств-гарантов, в частности, России. А в новом проекте это "недвусмысленное положение тоже заменили", – заявил глава МИД страны-агрессора.

При этом Лавров добавил, что российская делегация все-таки продолжит переговоры.

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" прокомментировал заявление Лаврова, назвав его провокативным. Он подчеркнул, что Украина системно и ответственно подходит к вопросам войны и мира, в отличие от России, которая пытается давить на позицию Киева подобными публичными заявлениями.

"Ключевое – является предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений не может быть. Сейчас идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. И не более.

Поэтому давайте ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления русских топов. Продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши начальные ключевые позиции и требования", – отметил Подоляк.

В то же время глава переговорной группы Давид Арахамия подчеркнул, что группа не взаимодействует с Лавровым и к ней не поступало такой реакции Лаврова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что каждый комментарий, который делает Лавров, направлен не на продолжение переговоров, а на их срыв или блокировку. Несмотря на это, Кулеба выразил готовность встретиться с главой МИД России для прекращения войны в Украине, хотя публичные заявления Лаврова не вызывают "никакого оптимизма" относительно такой встречи. Об этом Кулеба сказал на брифинге в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран NATO.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН приняли решение о выдворении России из Совета по правам человека. Соответствующую резолюцию поддержали 93 страны.