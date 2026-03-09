'Холодный ответ': НАТО начало учения в Арктике

В понедельник, 9 марта, НАТО начало учения в Арктике, во время которых особое внимание будет уделяться роли гражданского населения в поддержке военных. Подразделения альянса будут отрабатывать защиту в северном регионе, где страны-члены НАТО Норвегия и Финляндия граничат с Россией.

Видео дня

Учения под названием "Холодный ответ" продлятся десять дней – до 19 марта. Об этом сообщает Reuters.

НАТО проводит крупные маневры в Арктике

В этом году в учениях "Холодный ответ" примут участие около 25 тысяч военнослужащих из примерно 14 стран, в том числе из США и Дании. Ожидается, что Соединенные Штаты направят около 4 тысяч своих военных.

Как отмечает издание, маневры стали частью миссии НАТО Arctic Sentry, направленной на усиление присутствия Альянса в полярном регионе, которую начали, чтобы уменьшить напряженность с американским лидером Дональдом Трампом вокруг вопроса Гренландии.

Накануне учений США также вывели из них одну эскадрилью истребителей F-35, однако не уточнили, связано ли это решение с войной на Ближнем Востоке.

"Американские вооруженные силы – это глобально развернутые силы, и не является чем-то необычным, когда силы динамично перераспределяются или перераспределяются по ряду причин", – пояснил представитель Корпуса морской пехоты США в Европе.

Отмечается, что в четверг, 12 марта, военные отработают сценарий, во время которого проверят готовность больниц на севере Норвегии принимать и лечить большое количество раненых, которых условно будут эвакуировать с линии фронта в Финляндии.

Напомним, в феврале на военном полигоне Путлос вблизи немецкого Киля около 3000 военнослужащих НАТО провели учения по высадке десанта на балтийском побережье Германии. Подобные тренировки демонстрируют сплоченность и боеспособность Альянса, а также серьезность намерений по сдерживанию России.

Как писал OBOZ.UA, учения НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии, имитировавшие интенсивные боевые действия с массовым применением дронов, выявили серьезные тактические пробелы Альянса. По оценкам участников и наблюдателей, результаты были настолько неутешительными, что их назвали "шокирующими".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!