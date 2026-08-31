Могут зарабатывать больше всех: украинцам рассказали, кем "выгоднее всего" работать в Польше

Одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики. В частности, самые высокие доходы в начале 2026 года сконцентрировались в добывающей промышленности и сферах связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили:

В добывающей промышленности медианная зарплата (половина значений выше этого уровня, а половина – ниже) составляла 13 794 злотых (более 165 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).

В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых (более 202 тыс. грн).

В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами, средняя зарплата достигла 18 940 злотых (более 226 тыс. грн), а медианная – 14 745 злотых (более 176 тыс. грн).

В то же время, отмечается, самые низкие зарплаты зафиксированы в видах деятельности, где труд стоит мало, а доступность персонала высокая. В частности, речь идет о детективных и охранных услугах.

"Разница между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы составляют подавляющее большинство иностранной рабочей силой в Польше. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!