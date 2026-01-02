Кум Путина Медведчук неожиданно вышел на публику с позорными заявлениями об Украине

Обвиняемый в госизмене экс-украинский политик Виктор Медведчук внезапно дал о себе знать и сразу же стал героем роспропаганды. Он назвал Украину "государством-террористом", которое "не имеет права на существование".

Видео дня

Эти слова кума Владимира Путина активно растиражировали российские СМИ. Особенно цинично то, что пособник Кремля вспомнил о международном праве.

Что сказал Виктор Медведчук?

Комментируя обстрел кафе и гостиницы в оккупированных Хорлах Херсонской области (по утверждению РФ, там погибли "гражданские"; Генштаб ВСУ опровергает это) Медведчук выдал:

"Группа лиц во главе с Владимиром Зеленским, узурпировавшая власть в Украине, прибегает к совершению террористических актов на "территории Российской Федерации", сопряженных с преднамеренным убийством гражданского населения, что является государственным терроризмом, а само государство – государством-террористом.

Такое государство не имеет права на существование. Оно подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее".

Абсурдности этому еще больше придает то, что Медведчук сослался на положения международного права, которые якобы были нарушены украинцами. Он говорит о:

положениях Женевской Декларации о борьбе с терроризмом 1987 года;

предписаний Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года;

международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 года.

По утверждению предателя, Украина якобы практикует "показательные казни мирного населения".

"Кровавый клоун продолжает физически устранять всех, кто, как его одурманенному наркотическими веществами мозгу кажется, стоит у него на пути", – выдал бывший лидер ОПЗЖ, который теперь живет в России.

Он утверждает, что "нелегитимный" (то есть президент Украины) и "неонацисты" (то есть украинцы) пытаются запугать "мирное население РФ, сознательно выбравших Россию своей родиной" (преступник имеет ввиду жителей ВОТ Украины).

"Подобными зверствами они хотят отомстить им за их свободный выбор, что противоречит всем нормам международного права", – нагло соврал Медведчук.

Как писал OBOZ.UA, ранее бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 его приспешникам были объявлены подозрения из-за работы на пользу военно-политического руководства РФ. Под руководством экс-нардепа "информационные диверсанты" ФСБ и внешней разведки России занимались медийными атаками по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!