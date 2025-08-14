Медведчуку и 12 его приспешникам сообщено о подозрении: все подробности

Бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 его приспешникам сообщили о подозрении из-за работы на пользу военно-политического руководства РФ. Под руководством экс-нардепа информационные диверсанты" ФСБ РФ занимались медийными атаками по Украине.

Правоохранители установили, что фигуранты работали на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предатели создали "Другую Украину"

По информации Службы безопасности, участники организованной преступной группы под названием "Другая Украина" функционировали в Москве под видом общественного объединения. Под руководством Медведчука они занимались информационными атаками против Украины.

СБУ собрала доказательства на этих фигурантов из разных источников, включая показания "политического эксперта" из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова, которого весной 2025 года задержали в Польше. Сейчас он находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

Как установило расследование, Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку России. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его "прямых контактов" был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

