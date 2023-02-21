Кулеба: Украина готовится к большой битве – на поле боя и на дипломатическом фронте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал большую битву как на фронте, так и на дипломатическом поле. Именно к этому сейчас готовится наша страна.

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Об этом Кулеба сказал в понедельник, 20 февраля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что в этот момент Украина нуждается в максимальной поддержке со стороны партнеров.

"Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас нужна максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине", – говорит глава МИД.

Кулеба добавил, что в Польше состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО. По его словам, на ней представители Североатлантического альянса могут принять дополнительные решения насчет помощи Украине.

По мнению министра, визит президента США Джо Байдена в Киев и его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским ускорят предоставление нашей стране необходимого оружия.

В частности, удастся добиться поставок современных боевых самолетов, считает он. До начала полномасштабной войны у Украины не было семи нужных ей типов оружия, а за последний год ВСУ получили шесть из них.

"Каждая встреча, каждый разговор, тем более президентов Украины и США – это ускорение поставок. Но есть еще один элемент. Для этого нужны две вещи – политическое решение и блестяще организованная логистика. Политическое решение есть, теперь нужно, чтобы работала логистика у всех сторон, чтобы оружие доехало", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, Евросоюз и НАТО 21 февраля проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе. Это будет первая встреча в таком формате, ее целью станет укрепление партнерства и сотрудничества по защите Украины и Европы.

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