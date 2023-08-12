Кулеба спрогнозировал тяжелую политическую осень в Украине: в мире усилятся голоса о 'переговорах с РФ'

Грядущая осень для Украины будет тяжелой в политическом плане. Нашей стране понадобится поддержка не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки, но и со всего мира, а количество сторонников переговоров с государством-террористом возрастет.

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Соответствующее мнение в прямом эфире в Instagram в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что "мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень".

Кулеба уточнил, что осенью планируется, в частности, много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают звучать в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса", – отметил министр.

Он добавил, что украинские дипломаты будут делать все возможное в рамках международного права и уголовного законодательства "для того, чтобы эти голоса угасали". К тому же, как заметил Кулеба, "задачу, чтобы у россиян земля под ногами пылала по всему миру, никто не отменял".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что этой зимой Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины "Шахедами", а не ракетами. Это обусловлено значительно более низкой ценой беспилотников.

Для борьбы с дронами-камикадзе Украине нужны системы ПВО разного радиуса действия – если одной из них не удалось сбить, то это сделает другая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Кулеба сообщил, что власти Украины дали обещание западным партнерам по немецким дальнобойным ракетам Taurus и американским ракетам ATACMS, если они будут переданы Силам обороны. Киев пообещал, что это оружие будет использовано только в границах нашей страны;

– также Кулеба считает, что существует только один мировой лидер, способный повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его вернуться к зерновому соглашению. По его мнению, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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