Кулеба: из инфополя исчезли 'мирные' инициативы, предлагавшие Украине отказаться от территорий

За последние шесть месяцев возросло количество государств, которые готовы быть вовлечены в переговоры по Формуле мира президента Владимира Зеленского для завершения начатой Россией войны. За этот же период с информационного поля исчезли так называемые "мирные" инициативы, предлагавшие нашей стране уступить Москве свои территории.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье, 29 октября. Министр подвел итоги состоявшегося на Мальте второго дня мирного саммита.

Глава ведомства отметил, что в третьем саммите приняло участие 66 государств. В то время как первый, проходивший в июне в Копенгагене, собрал 15 стран, а второй в Джидде – 42.

Кулеба подчеркнул, что ныне центральной темой в любых переговорах по окончанию войны в Украине является только украинская Формула мира. Она отвечает ключевым резолюциям Генассамблеи и принципам Устава ООН.

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Глава внешнеполитического ведомства добавил, что саммит на Мальте разрушил выдумки о том, что на фоне событий на Ближнем Востоке внимание к Украине уменьшилось. Кроме того, развенчан миф о потере Киевом поддержки так называемого "Глобального юга".

Кулеба добавил, что Украина продолжает работать над воплощением Формулы мира, также подготовкой к Глобальному саммиту мира, где лидеры государств зафиксируют договоренности и перейдут к их реализации.

Напомним, что на Мальте состоялась уже третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации украинской Формулы мира. В ходе саммита участники уделили внимание пяти ключевым пунктам. Все детали встречи – по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи, посвященной украинской Формуле мира, которая стартовала 28 октября на Мальте. Он заявил, что указанная Формула постепенно становится глобальной, а события в Украине, Ближнем Востоке и Африке показывают, что Устав ООН не работает.

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