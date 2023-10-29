Международная встреча на Мальте по украинской Формуле мира: в ОП раскрыли первые детали

На Мальте состоялась уже третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации украинской Формулы мира. Число участников продолжает расти: сейчас к ней привлечены представители уже 66 стран, в сравнении с предыдущей, где были только 44 государства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем Telegram-канале. В ходе саммита участники уделили внимание пяти ключевым пунктам Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

По словам Ермака, Министерство энергетики Украины презентовало план по ядерной и радиационной безопасности, целью которого является полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине. А первая премьер-министр экономики Юлия Свириденко совместно с представителями международной рабочей группы представила план, предусматривающий установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия.

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"Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства к украинским портам, необходимую поддержку страхования судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины и т.д.", – подчеркнул глава ОП.

Ермак также подчеркнул, что на саммите был детально рассмотрен план реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка. Целью усовершенствования имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения к территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в меморандуме ООН.

"Для достижения этих целей предложено сконцентрировать усилия на: реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето; усиление роли Международного суда Организации Объединенных Наций путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений Устава ООН и обеспечения немедленного исполнения его решений; создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский обратился к участникам встречи, посвященной украинской Формуле мира, которая стартовала 28 октября на Мальте. Он заявил, что указанная Формула постепенно становится глобальной, а события в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке показывают, что Устав ООН не работает.

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