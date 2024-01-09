В ЕС готовят 'План Б' на случай вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине

Уже в скором времени, 1 февраля, состоится саммит лидеров Европейского Союза. К нему европейские дипломаты готовят юридический текст соглашения о финансовой помощи Украине.

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Об этом пишет британская газета Financial Times. Этот документ призван обеспечить быстрое принятие заранее подготовленного "плана Б" – он необходим на тот случай, если Венгрия продолжит ветировать предложение об использовании бюджета ЕС для помощи Киеву во время войны.

Отмечается, что 26 из 27 стран ЕС достигли политической договоренности о создании внебюджетного фонда в случае, если премьер Венгрии Виктор Орбан откажется двигаться дальше на экстренном заседании в следующем месяце.

В статье также говорится, что Бельгия, которая в течение следующих шести месяцев будет председательствовать в ЕС, настаивает на том, чтобы дипломаты согласовали детальный план до начала саммита. Брюссель не считает, что нужно отказаться от попыток убедить Орбана, однако "план Б" должен быть готов до встречи лидеров ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине утвердили проект плана по программе Ukraine Facility – для оказания рекордной экономической помощи в 50 млрд евро от Европейского Союза. План содержит условия, которые должна выполнить Украина в процессе получения финансовой помощи. Однако окончательный вариант документа еще должен утвердить сам ЕС.

– Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приоритетом для ЕК остается создание Украинского фонда в составе всех 27 стран-членов Евросоюза. Однако параллельно с этим готовятся и альтернативные решения, которые должны позволить продолжить финансовую поддержку Украины со стороны ЕС.

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