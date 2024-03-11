Чем ближе 20 мая 2024 года, тем больше в РОССИЙСКИХ СМИ радостных ожиданий относительно так называемого "нелегитимного статуса" Президента Украины. Это выглядит ожидаемо, хоть и смешно, потому что со времен Революции Достоинства на России считается "единственным легитимным" только Янукович. Именно его привезли в Беларусь, чтобы после захвата Киева за 3 дня вернуть на должность.

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Проте, цей план російської орди військового злочинця Путіна провалили відвага, героїзм і мужність УКРАЇНЦІВ. Тож нині, з подачі Медведчука та інших слуг Путіна, почав розкручуватися інший проект - про так звану НЕЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ з 21 травня 2024 року. І якщо мета посіпак Путіна, які втекли з України, очевидна, то активна риторика на користь цього російського сценарію депутатів Верховної Ради, толерантно кажучи, дивна. Особливо відзначу безапеляційну заяву екс-Голови Верховної Ради Разумкова на "5 каналі", що "чітко прописано в Конституції" про виконання функцій Президента Головою Верховної Ради з 21 травня 2024 року. Звісно, після цього Разумков і ті, хто "науково" підтвердили саме такий сценарій Путіна -Медведчука стали головними героями російських пропагандистів та їхніх змі.

Тепер коротко про КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИПИСИ організації державної влади в Україні, про які знають мої студенти першого курсу, що вивчають "Конституційне право України".

Нагадаю, що в Україні діє принцип НЕПЕРЕРВНОСТІ ВЛАДИ.

Саме тому стаття 108 Конституції України чітко зазначає:

"Президент України виконує свої повноваження ДО ВСТУПУ на ПОСТ НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.

Голова Верховної Ради України у відповідності з приписами статті 112 МОЖЕ виконувати обовʼязки Президента України ЛИШЕ в разі ДОСТРОКОВОГО припинення повноважень Президента.

ВИКЛЮЧНИЙ перелік підстав та механізм ДОСТРОКОВОГО припинення повноважень Президента викладено у 108, 109, 110 та 111 статтях Основного Закону України. Там є відставка, неспроможність виконання своїх повноважень за станом здоровʼя, усунення з поста в порядку імпічменту і смерть. І там точно немає норми про закінчення 5-річного терміну перебування на посаді. Про особливості правового режиму ВОЄННОГО СТАНУ тут навіть не розписую.

Але НАЙСТРАШНІШЕ в ідеї ТИМЧАСОВОГО Президента для України з 21 травня 2024 року інше:

у відповідності з вимогою статті 112 Конституції України Голова Верховної Ради України в період виконання ним обовʼязків Президента України НЕ МОЖЕ здійснювати повноваження передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України. Тобто із 30 пунктів повноважень Президента України, визначених у статті 106, Голова Верховної Ради на посаді тимчасового Президента НЕ МОЖЕ здійснювати 13 пунктів вищезгаданих повноважень.

Тобто, якщо згідно ідеї медведчука-разумкова і К. з 21 травня 2024 року повноваження Президента України бути виконувати Голова Верховної Ради України, то він НЕ ЗМОЖЕ :

- вносить кадрові подання, включно з посадами Міністра оборони, Міністра закордонних справ, Генерального прокурора, суддів Конституційного суду…;

- присвоювати вищі військові звання…;

- нагороджувати державними нагородами…

Отож у мене, як в ГРОМАДЯНИНА і УКРАЇНЦЯ вимога, передовсім до депутатів, які під час ВІЙНИ не бідують за наші БЮДЖЕТНІ МІЛЬЯРДИ, стати нарешті ДЕРЖАВНИМИ ДІЯЧАМИ, а не ПОЛІТИКАМИ!

І нагадаю, щоб у партійних діячів менше чисалися язики, треба нарешті скасувати бюджетне фінансування партій і передати МІЛЬЯРДИ гривень платників податків на ЗСУ, а не на партійний піар. Мою ПЕТИЦІЮ з цього приводу Ви ще встигнете підписати.