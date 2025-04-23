'Крым – это Украина': Каллас заверила, что Евросоюз никогда не признает полуостров российским

Для Соединенных Штатов Америки было бы большим заблуждением рассматривать как часть мирного соглашения возможность признания временно оккупированного Крыма территорией России. Европейский Союз никогда не признает оккупированный украинский полуостров российским.

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Об этом заявила верховная представительница Евросоюза по безопасности и внешней политике Кая Каллас. Ее цитирует AFP.

Каллас подчеркнула, что Крым был, есть и останется украинским.

"Крым – это Украина", – подчеркнула Каллас, добавив, что ЕС никогда не признает Крым частью России.

Кайя Каллас также раскритиковала США за то, что они не использовали весь свой потенциал для давления на страну-агрессора РФ. Она призвала Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к России.

Напомним, по данным американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план прекращения войны, предусматривающий ряд уступок в пользу России. Среди них – признание аннексии Крымского полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по Крыму в вечернем обращении 22 апреля.

"Крым мы можем не обсуждать... Украина не признает юридически оккупацию Крыма, это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщило, что представители США на встрече в Лондоне 23 апреля предложат Украине и Европе признать Крым российской территорией и заморозить конфликт по нынешней линии фронта. Также американский план прекращения войны предусматривает запрет Украины вступить в НАТО и создание так называемой нейтральной зоны вокруг ЗАЭС.

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