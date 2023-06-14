После сноса российской стороной Каховской дамбы с целью создания невозможных условий для наступления украинской армии из Херсона в сторону Крыма произошла экологическая и техногенная катастрофа планетарного масштаба. Украинская армия сейчас действительно остановлена ​​в возможности проведения штурмовых операций через Днепр на левом берегу реки с целью продолжения наступления в сторону Крымского полуострова.

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Поскольку украинская армия сейчас проводит разведку-боем, атакуя российские оборонительные позиции на нескольких направлениях вдоль линии фронта, чтобы найти слабые места, через которые можно было бы проникнуть вглубь российских позиций, российский Генштаб начал перебрасывать часть солдат из Херсонской области на горячие очаги наступления ВСУ. Кремлёвский "гениальный план" оборонных действий видимо предполагал следующее. Во-первых, снести дамбу, сделать невозможным наступление украинской армии на одном из стратегических направлений и перебросить освободившиеся от боя воинские части в горячие точки прорыва российской линии обороны.

Только за эту "гениальную" идею российского Генштаба Украина заплатит разрушенной инфраструктурой на сотнях квадратных километров, сносом многих тысяч домов своих граждан, гибелью ни в чём не повинных украинских мирных жителей и огромного количества домашнего скота. Российская сторона не смогла организовать спасение людей и их самых необходимых вещей на левом берегу Днепра, а когда украинская сторона сделала это на правом берегу реки, российская артиллерия обстреляла спасателей и людей, находившихся едва в состоянии взобраться на крыши своих домов, чтобы кто-то мог их подобрать. Даже в такой ситуации русский Zверь показал из себя цивилизацией, далёкой от общечеловеческих ценностей. Идиотская и преступная идея Генштаба России создала проблемы для жизни сотен тысяч граждан Украины, огромное количество кладбищ было смыто огромной волной, что создаёт большую опасность распространения смертельных инфекций, а также большого количество мин, которые были поставлены российской стороной вдоль левого берега Днепра.

Москву это, кажется, совсем не беспокоит. Чем хуже для украинской стороны, тем лучше для Кремля. Украинцы пытались спасти всё живое, включая кошек и собак. По всему миру разошлись кадры, когда маленький украинский мальчик держал на вытянутой руке щенка сам по шею в воде, чтобы спасти его, и в то же время российская сторона оставила всех животных зоопарка во временно оккупированном городе Новая Каховка погибать в водной стихии без всякой помощи. Отношение россиян не только к людям, но и к живым существам шокирует. На одной из позиций украинский боец ​​заснял на камеру телефона, как российские солдаты приклеили на спину живого ежа мину, которую нельзя снять, чтобы она не взорвалась.

Своей подлой деятельностью российский Генштаб оставил Крымский полуостров без днепровской воды, которая огромной волной пошла на юг в сторону моря и пролетела отводной Крымский канал. Москва хотела перебросить ответственность за террористический акт на украинскую сторону, так чтобы никто не обнаружил идиотский и преступный план Кремля по сносу Каховской плотины. Подача воды в Крым прекратилась в течение нескольких дней, и сейчас ситуацию там спасает то, что резервуары уже были заполнены водой. На сколько их хватит - вопрос времени. Во всяком случае, крымская оккупационная администрация объявила, что в этом году следует забыть об урожае риса и других сельскохозяйственных культур и что туристический сезон практически будет нулевым, так как российские граждане не рискуют приезжать на отдых на полуостров, что стал одной из главных целей деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины. Только крымские коллаборационисты забыли объявить, останутся ли они у власти в этом году или их скоро сметёт приход Вооруженных сил Украины.

Готовность Москвы пойти на любые преступления ради удержания линии обороны ужасает. Даже Крымский полуостров стал для Кремля жертвенным агнцем, чтобы украинская армия не перешла Днепр. Сейчас на донецком и запорожском направлениях украинского контрнаступления идут ожесточенные бои. В Донецкой области уже освобождены три села, на Запорожье одно, и мы ждём, где падёт первая линия российской обороны. Российский Генштаб больше всего опасается ударов в сторону Бердянска на побережье Азовского моря. Успех украинской армии на этом направлении фактически оставит Крымский полуостров изолированным от прямой связи с базами на востоке Украины и в соседних регионах Российской Федерации. Вот почему Москва в своё время спешила, нарушая все правила экологического и технологического характера, быстро построить Крымский мост, который считался хорошим связующим звеном с континентальной Россией. Но мост уже был поврежден и частично выведен из строя. Сейчас украинская сторона имеет ракеты, достигающие моста с украинских позиций. А поскольку это статичный объект, по нему не трудно наводить ракеты и боевые дроны. Мы пока не знаем, какую тактику выберет украинская армия. Либо уничтожит мост сразу при приближении к российским позициям на полуострове, либо оставит неповрежденными несколько транспортных рядов, что позволило бы в течение нескольких дней отход российской армии и гражданского населения из полуострова, чтобы не попасть в ловушку и погибнуть в значительном количестве. Когда мы говорим о выводе мирного населения, то в первую очередь имеем в виду 700 тысяч переселенцев, появившихся на полуострове после февраля 2014 года, когда российская армия незаконно оккупировала Крым, эти 700 тысяч в основном жители Урала, Сибири и Дальнего Востока России, были привезены Москвой как граждане, лояльные кремлёвской власти. Их пребывание на Крымском полуострове не соответствует законодательству Украины, поэтому у них нет шансов остаться здесь жить после деоккупации Крыма. Кроме того, предполагается, что коллаборационисты также убегут с полуострова, потому как если останутся, то будут преследоваться по украинскому законодательству. Так что им лучше бежать в Россию, которой они служили как предатели Украины.

И ещё одна важная вещь. Если в начале войны и первых успехов украинской армии страны Запада выступали за освобождение всех временно оккупированных территорий Украины, а в отношении Крыма предлагали договориться о переходном периоде, то после преступного взрыва Каховской плотины российской стороной, это становится абсолютно невозможным вариантом. Все на Западе сейчас понимают, что Крымский полуостров должен быть возвращён в государственно-правовое пространство Украины без обсуждения и безоговорочно. Крым – это Украина, и это неоспоримый факт, который не нужно доказывать.