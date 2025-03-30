'Кровавая диктатура': Сикорский заявил, что РФ останется угрозой, пока у власти Путин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия останется угрозой, пока у власти диктатор Владимир Путин. Сегодня РФ является "кровавой диктатурой", выстроившей идеологию о возвращении в империю.

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Об этом Сикорский сказал в "Фактах по фактам" на TVN24. По его мнению, от того, как закончится война, будет зависеть соотношение сил на континенте и безопасности.

"Я думаю, что мы не можем быть уверены, что будет делать наш великий сосед Россия, пока Владимир Путин будет лидером этой страны, – добавил он. Сегодня Россия является кровавой диктатурой, имеет больше политических заключенных, чем в приходящем в упадок Советском Союзе и выстроила идеологию о возвращении в империю. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой, пока у нее это руководство".

По словам Сикорского, страны, которым угрожает ядерное государство, имеют право на беспокойство. Однако он подчеркнул, что Путин после объявления трехдневной "СВО" до сих пор не добился значительных успехов и вынужден воевать на Донбассе. Россия направила около 40% бюджета на финансирование армии, сократив расходы на другие сферы, такие как медицина и инфраструктура. В то же время она активно использует старую советскую технику, в том числе было расконсервировано более 13 000 танков, прошедших модернизацию. Большинство из них украинцы уничтожили, и даже с такой мобилизацией РФ выпускает около 200 новых танков в год, поэтому "российские резервы тратятся очень быстро".

В то же время, министр добавил, что "существует сценарий, по которому в России просто заканчиваются люди и оборудование для продолжения этой агрессивной войны".

Кроме этого, как считает польский дипломат, многое зависит от того, как ЕС укрепится и справится с вызовом перевооружения Европы, как сохранится Североатлантический альянс, и, прежде всего, как Европа поможет Украине отразить агрессию.

По его словам, "наибольшей и лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армиа". Сикорский подчеркнул, что это самая большая армия в Европе, которая имеет опыт ведения нового типа войны с участием миллионов беспилотников.

Сикорский объяснил, что Польша примет участие в "коалиции желающих", но "не физически в самой Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи "коалиции желающих" подчеркнул, что нужно убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия не заинтересована в мире с Украиной, не согласна на перемирие и прекращение огня.

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