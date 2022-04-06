Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России: страна должна заплатить за то, что сделала

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России. По ее словам, Кремль должен заплатить за все, что сделал.

Об этом Квин рассказала в интервью "24 каналу". Она уточнила, что ограничения против РФ будут действовать до тех пор, пока президент страны Владимир Путин будет действовать безответственным и противоправным способом.

Также временно поверенная в делах США в Украине подчеркнула, что ослаблений санкций тоже не будет.

"Мы, наоборот, будем внедрять санкции во всех возможных сферах до тех пор, пока президент Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение", - сказала она.

Видео дня

Квин также заявила, что то, какой будет западная политика в отношении России, отчасти зависит от самого Кремля.

"Мне трудно представить, что мы можем вернуться к той ситуации, в которой мы были перед войной. […] В конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала. Она уже платит и будет продолжать платить", - сказала дипломат.

По ее словам, одной из причин того, почему Путин напал на нашу страну, является то, что Украина значительно преуспела на пути к демократии и стала западно ориентированной.

Кроме того, Квин высказала мнение, что нужно продолжать пробовать подталкивать Россию стать более ответственной, но при Путине сложно надеяться на какой-то прогресс.

Напомним – накануне власти США, ЕС и Великобритании сообщили, что планируют ужесточить санкции против России. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован снимками зверств российских оккупантов в освобожденной Буче. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых", глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что РФ должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит давление на Москву.

В Белом доме заявили, что цель американских санкций против России заключается в том, чтобы истощить ресурсы страны для войны в Украине. США хотят поставить Кремль перед выбором – истощение своих долларовых резервов или дефолт.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, будет включать лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.