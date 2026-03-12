Налоговая Польши возьмется за криптовалюту украинцев: к чему готовиться

Польская налоговая начнет собирать данные по криптовалютным транзакциям украинцев и других жителей страны. Результаты проверок могут быть передаваемы другим странам.

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Президент Польши Кароль Навроцкий уже подписал поправку к закону об обмене налоговой информацией с другими странами.

Данная поправка направлена на имплементацию в польское законодательство норм Евросоюза, вытекающих из директивы DAC8 и связанных со стандартами отчетности для криптоактивов и финансовых счетов. Собранная информация будет касаться криптоактивов, которые можно использовать как для платежей, так и для инвестиционных целей.

Что изменится

Поставщики услуг криптовалюты будут обязаны собирать и проверять данные своих клиентов – прежде всего, информацию о личности пользователей и их налоговой резидентности .

– прежде всего, информацию о . Организации, работающие на крипторынке, также будут обязаны сообщать о деталях транзакций клиентов .

. Правила касаются как организаций, работающих в Европейском Союзе, так и тех, что базируются за его пределами, если они обслуживают клиентов, которые являются налоговыми резидентами ЕС (они должны зарегистрироваться в ЕС).

Какие транзакции с криптой будут отслеживать

Обмен на традиционные валюты и наоборот.

Обмен между разными криптовалютами.

Переводы средств.

Оплата товаров.

Новые правила определяют информацию, которой должны обмениваться налоговые администрации, сроки для этого и страны, с которыми будут осуществляться обмен данными. Так, первый обмен налоговой информацией о криптотранзакциях в Польше запланирован на 2027 год – он будет охватывать данные за 2026 год как первый отчетный период.

Новые правила также касаются системы автоматического обмена налоговой информацией между странами. Закон предусматривает передачу данных в контексте так называемого выравнивающего налога. Этот механизм призван обеспечить налогообложение больших групп компаний – как международных, так и отечественных – по эффективной ставке не менее 15%

Также OBOZ.UA сообщал об усилении контроля за карточными платежами в Польше. Налоговая служба начнет уделять особое внимание тем, кто за год получил более 30 тыс. злотых и/или потратил не менее 25 тыс. евро (то есть около 106 тыс. злотых), то есть это может задеть и украинских граждан.

