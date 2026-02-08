Костенко назвал момент, когда Украина сможет ставить РФ условия на переговорах

Народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине невыгодны мирные переговоры об окончании войны. По его словам, нужно просто продержаться до весны, чтобы россияне перестали выдвигать неприемлемые условия.

Костенко уверен, что весной Украина сможет подойти к переговорам с более сильной позиции. Об этом народный избранник рассказал в интервью DW.

Нардеп объяснил расклад

По мнению народного депутата, сейчас Украине мирные переговоры невыгодны. Костенко считает, что если украинцы продержатся до весны, "тогда расклад уже будет совершенно другой".

Парламентарий заявил, что как только Украина остановит оккупационную армию РФ на поле боя и доведет цифру уничтожения врага до 50 тыс. в месяц, расклад на переговорах будет другой. Также Костенко заявил, что переговоры будут выгодны для Украины тогда, когда до 90% дронов будут уничтожаться сразу при пересечении границы, а не над городами.

"Как только мы их остановим на поле боя, доведем цифру уничтожения до такой, о которой говорил министр обороны, максимально закроем небо… и тут вопрос просто нам нужно масштабироваться, и это сейчас происходит. Если мы будет сбивать 80-90% дронов, и они будут сбиваться не надо городами, а, например, при пересечении границы, тогда не будут говорить "отдайте нам территории", а Украина будет говорить "отдайте нам АЭС, Кинбурнскую косу, потому что нам нужно порты николаевские, которые там находятся. Отдайте нам Новую Каховку, потому что нам нужно восстановить дамбу", – заявил Костенко.

