Опасность для Европы? Глава Мюнхенской конференции Ишингер назвал риск завершения войны в Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выдал, что прекращение российско-украинской войны представляет опасность для Европы. Он высказал предостережения относительно сценария быстрого прекращения огня.

Видео дня

Ишингер считает, что пока Украина находится в состоянии войны, остальная Европа находится в относительной безопасности. Об этом он рассказал в интервью изданию Tagesspiegel.

Щит Европы и "стальной дикобраз"

Ишингер заявил, что как бы цинично это ни звучало, "пока Украина продолжает мужественно сражаться, остальная Европа находится в относительной безопасности". Глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская армия сковывает российские войска и наносит им еженедельные потери, что ограничивает военные возможности Кремля на других направлениях.

По мнению дипломата, простое прекращение огня без жестких условий несет огромный риск. Ишингер предупредил, что если боевые действия остановятся, Россия получит возможность атаковать на других направленях.

В частности, Ишингер считает, что остановка войны в Украине может привести к резкому росту угрозы для стран Балтии и Польши. Ишингер подчеркнул, что хотя желание остановить гибель людей абсолютно оправдано, перемирие не должно позволить Европе "расслабиться". Он считает, что любые соглашения о прекращении огня должны сопровождаться реальными ограничениями на развертывание российских войск вблизи границ Европы, а также жесткими гарантиями безопасности для Украины.

Дипломат назвал исход войны в Украине "решающим вопросом судьбы для Германии и всей Европы". Он предостерег, что простое молчание пушек не решит проблему безопасности, если Украина перестанет выполнять роль "щита", а Россия при этом сохранит свою агрессивную имперскую стратегию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Украина должна стать стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий. Также Киев не должен иметь никаких ограничений в действиях Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!