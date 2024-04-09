Переговоры министров иностранных дел Франции и КНР Стефана Сежурне и Ван И, состоявшиеся совсем недавно, могут стать отправной точкой для сближения Украины с Китаем при французском посредничестве.

Я уже писал: когда те, кто должны помочь человеку защититься от бешеной собаки, не хотят этого делать, нужно договариваться с хозяином этой собаки.

Пока Штаты размышляют, помогать ли Украине, Украина при помощи Франции должна сотрудничать не только с "уполномоченным по Евразии" Ли Ху[э]ем, который всё равно ничего не решает, а является лишь почтовым ящиком (впрочем, это тоже иногда полезно), но и с тем, кто действительно занимается в КНР иностранными делами, — министром Ван И (почти Иван, но не Иван!) при содействии его французского коллеги.

При этом важно не только склонить Китай повлиять на свою собаку. Важным будет уже сам факт постоянных контактов представителей Украины и КНР, что будет иметь следствием ощущение Америкой того, что она может утратить инициативу и в некотором смысле отдать Украину Китаю, отчего он станет политически значительно сильнее, причём за счёт именно Штатов.

Когда на чаше весов рядом с Украиной появится не только Франция, но и Китай, американцам уже будет ни до Мексики, ни до Израиля.

Франция это тоже понимает и потому нам поможет найти с китайцами общий язык.

Америка русскую собаку боится, а Китай — этой собаки владелец. Почему же мы, почти не обращая на него внимания, смотрим только в американскую сторону?

В Вашингтоне должны понимать: отталкивая Украину, они подталкивают её к Пекину. И вовсе не потому, что мы этого хотим. А потому, что выбора у нас не остаётся.