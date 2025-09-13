Трамп признал в ближайшем окружении, что неправильно оценил стремление Путина к миру – Axios

Президент США Дональд Трамп признал в ближайшем окружении, что неправильно оценил стремление российского диктатора Владимира Путина к миру. Американский лидер даже сомневается в своей способности закончить военный конфликт.

Теперь Трампа наблюдает, как его номинальный противник Путин пересекает новые границы. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что война в Украине – один из доминирующих глобальных кризисов второго срока Трампа, но, несмотря на его обещания положить конец конфликту, в последнее время он, кажется, сомневается в собственной способности и влиять на тех, кто ее продолжает.

Трамп неправильно оценил желание Путина к миру

Источник Axios, который непосредственно знает ситуацию, сообщил, что Трамп признал перед доверенными лицами, что он неправильно оценил желание Путина к миру. При этом у президента США и его команды присутствует разочарование из-за неспособности положить конец войне в Украине.

После недавних российских ударов по Украине Трамп заявил, что "не доволен всей этой ситуацией", поэтому готов ввести санкции.

Также он был "недоволен" и после того, как 19 дронов армии РФ пересекли воздушное пространство Польши в среду. Союзники по НАТО назвали это опасной, преднамеренной провокацией, но Трамп сказал, что это "могла быть ошибка", когда его спросили об этом на следующий день.

В своем единственном публичном комментарии по инциденту за первые 24 часа он выглядел "почти любопытным наблюдателем", написав: "Что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Поехали!"

Впоследствии американский лидер все же заявил, что Путин не имеет права приближаться к границам Польши ни при каких обстоятельствах в контексте атак дронами и ракетами. Он также отметил, что не собирается никого защищать, ведь БПЛА были сбиты и упали в одном из регионов одной из стран НАТО.

Санкционные обещания Трампа

Стоит напомнить, что месяц назад Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня в Украине или не сделает важных шагов к миру, когда они встретились на Аляске. Его советники частным образом были непоколебимы, что на этот раз он был очень серьезным.

Зато сам Трамп объявил саммит успешным без каких-либо убедительных объяснений относительно того, чего было достигнуто.

Дипломатический путь зашел в тупик, нападения России на украинских мирных жителей участились, и никаких последствий не было.

В то же время администрация президента США переложила ответственность за давление на Путина на Европу, требуя дополнительных санкций ЕС против Москвы и Китая за покупку российской нефти.

"Президент готов ввести серьезные последствия для России, но отмечает, что Европа должна активизироваться и сделать то, что он делает, чтобы оказать давление на эти страны, которые финансируют войну", – заявил представитель Белого дома изданию Axios, имея в виду тарифы, введенные Трампом против Индии, но не Китая.

Трамп и его команда время от времени намекали, что они мало что могут сделать, и России и Украине просто придется еще немного побороться.

По данным Politico, европейские лидеры все же убедили президента Трампа в том, что Путин не заинтересован в окончании войны в Украине. Сейчас им нужно договориться с Вашингтоном, как заставить Россию сесть за стол переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

