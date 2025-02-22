Маск опроверг информацию об угрозах отключения Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых

Бизнесмен Илон Маск опроверг информацию об угрозах отключить Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Также он назвал журналистов, распространивших эту новость, лжецами.

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Соответствующее сообщение было опубликовано главой Департамента эффективности правительства США (DOGE) в соцсети Х (Twitter). Таким образом , он опроверг информацию агентства Reuters.

"Это неправда. Reuters лжет", - написал Маск в своей соцсети Х.

Ранее стало известно, что официальных оснований для отключения в Украине терминалов спутниковой связи Starlink сейчас не существует. И оборудование и абонентскую плату за его использование исправно оплачивает Польша.

Так или иначе, но по меньшей мере однажды Маск уже ограничивал украинцам доступ к Starlink. Это произошло осенью 2022 года, когда американец "начал более критично относиться к тому, как Киев ведет войну".

Как сообщал OBOZ.UA, окружение президента США Дональда Трампа уже прибегло к откровенному шантажу, требуя предоставить Штатам доступ полезных ископаемых Украины. В частности, оно угрожает отключением Starlink в Украине. Известно, что такую угрозу совершил спецпредставитель США в Украине Кит Келлог, когда находился в Киеве 20 февраля.

В настоящее время интернет-терминалы от Маска в Украине работают вместо коммуникаций, уничтоженных государством-агрессором. Утрата доступа к Starlink ударит по возможности Вооруженных Сил эксплуатировать беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские военные все больше возлагаются на незаконно полученные терминалы Starlink в рамках всеобъемлющих усилий по достижению технологического паритета по ВСУ. Посредством них они пытаются улучшить боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине.

Добавим также, что в настоящее время ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь в Европе и уменьшить зависимость от Starlink. Но сеть из 290 спутников будет полностью функциональна только к 2030 году.

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